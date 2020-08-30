اللوغاني: نتطلع إلى تقديم موسم مميز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

احتفى اتحاد كلباء بفريق الكرة المتوج بلقب البطولة الودية التي نظمها نادي الشارقة مؤخراً، بمشاركة أربعة فرق، واختتمت منافساتها مساء الجمعة، واستطاع خلالها «النمور» الظفر بالمركز الأول عن جدارة في أعقاب التعادل مع فريقي الشارقة وخورفكان والفوز العريض على عجمان.

وأعرب علي كانو اللوغاني رئيس شركة الكرة بنادي اتحاد كلباء عن شكره للاعبين والجهازين الفني والإداري على الجهود المقدرة والمستوى الفني الجيد الذي ظهر به الفريق، مؤكداً أن الدورة ستكون حافزاً لاستحقاقات الموسم الجديد وتحقيق التطلعات المرجوة، كما قدم اللوغاني الشكر لمجلس الشارقة الرياضي ممثلاً في رئيسه عيسى هلال الحزامي على الرعاية الكريمة للبطولة والمتابعة المستمرة لتذليل كافة العقبات والعمل على دعم أندية الإمارة للوصول إلى أهدافها المنشودة، كما شكر أسرة نادي الشارقة على التنظيم المميز للدورة وحسن الاستضافة، مشيراً إلى أن مثل هذه البطولات الودية تساعد الأندية على الاستعداد الجيد للمسابقات الرسمية، لافتاً إلى أن هناك تصوراً لاعتماد هذه البطولة بشكل دوري وتدرج ضمن أجندة الاستعداد في المواسم القادمة، ورحب باستضافة نادي اتحاد كلباء النسخة الثانية في العام المقبل.