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رودريجو أغلى صفقة في تاريخ ليدز

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي ليدز يونايتد العائد الى للممتاز لكرة القدم للمرة الأولى منذ 16 عاماً، أمس السبت تعاقده مع المهاجم الإسباني رودريجو من فالنسيا في عقد لمدة 4 أعوام بصفقة قياسية للنادي.
وأعلن ليدز عبر موقعه الالكتروني أنه تعاقد مع اللاعب البالغ 29 عاماً «بصفقة قياسية للنادي على مر تاريخه» من دون أن يحدد قيمتها، فيما أفادت تقارير صحفية أنها بلغت قرابة 30 مليون جنيه إسترليني (40 مليون دولار).
وقال رودريجو في حديث مع موقع النادي الشمالي «إنها مرحلة جديدة في مسيرتي وأريد أن أساعد الفريق في تحقيق أهدافه هذا الموسم، مارسيلو بييلسا هو أحد أفضل المدربين في كرة القدم في الوقت الراهن وأنا أتوق للتعلم منه، ولتطوير نفسي بالعمل الجاد واللعب الجماعي».

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