شكرا لقرائتكم خبر عن زياش يصاب في أول مباراة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض المغربي الدولي حكيم زياش للإصابة في أول مباراة يخوضها مع فريقه الجديد تشيلسي الإنجليزي، بعدما انتقل إليه مؤخراً قادماً من أياكس الهولندي.

وخرج حكيم زياش مصاباً خلال مباراة فريقه تشيلسي الإعدادية بمواجهة برايتون.

وبعد مرور 10 دقائق على انطلاق الشوط الثاني، خرج حكيم زياش من الملعب وهو يعرج متألماً، ليدخل مكانه الشاب كونور جالاجر.

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