عودة قوية للسبّاحة إيكي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت نجمة السباحة اليابانية ريكاكو إيكي عودة قوية إلى المنافسات إثر مشاركتها أمس السبت بسباق لفئة 50 م حرة في طوكيو، بعد أن غابت عن أحواض السباحة منذ العام الماضي بعد إصابتها بسرطان الدم.

وكانت ابنة العشرين ربيعاً من أبرز المرشحات لإحراز ذهبية سباق 100 م فراشة في أولمبياد بلادها الذي كان مقرراً هذا الصيف قبل تأجيله لعام، لكنها ابتعدت عن أحواض السباحة بعد إصابتها بسرطان الدم (لوكيميا).