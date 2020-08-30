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عودة قوية للسبّاحة إيكي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت نجمة السباحة اليابانية ريكاكو إيكي عودة قوية إلى المنافسات إثر مشاركتها أمس السبت بسباق لفئة 50 م حرة في طوكيو، بعد أن غابت عن أحواض السباحة منذ العام الماضي بعد إصابتها بسرطان الدم.
وكانت ابنة العشرين ربيعاً من أبرز المرشحات لإحراز ذهبية سباق 100 م فراشة في أولمبياد بلادها الذي كان مقرراً هذا الصيف قبل تأجيله لعام، لكنها ابتعدت عن أحواض السباحة بعد إصابتها بسرطان الدم (لوكيميا).

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