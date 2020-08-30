ديوكوفيتش يتأهل إلى نهائي دورة سينسيناتي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً بصعوبة نهائي دورة سينسيناتي للماسترز ألف نقطة لدى الرجال وإحدى دورات البريمير الإلزامية لدى السيدات، رغم آلام في عنقه، فيما انسحبت اليابانية ناومي أوساكا من نهائي السيدات بعدما حققت هذا الإنجاز للمرة الأولى في مسيرتها.

وعوّض ديوكوفيتش تأخره بنتيجة 4-6،6-4 و7-6 (7/صفر) على الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت، إلى فوز صعب رغم معاناته من آلام في عنقه، ليضرب موعداً في النهائي مع الكندي ميلوش راونيتش الفائز على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

فيما حسمت أوساكا مباراة الدور نصف النهائي التي لم تكن تريد خوضها في بادئ الأمر لصالحها بفوزها على البلجيكية إيليز مرتنز 6-2 و7-6 (5/7)، لتضرب موعداً مع البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا الفائزة على البريطانية جوهانا كونتا 6-4، 4-6 و1-6.

لكن أوساكا أعلنت انسحابها من المبارة النهائية بسبب الاصابة.