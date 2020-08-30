شكرا لقرائتكم خبر عن السماح للأندية الأردنية باستئناف التدريبات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منح الاتحاد الأردني لكرة القدم الضوء الأخضر لاستئناف تدريبات فرق الدوري المحلي اعتباراً من أمس السبت، وفق بروتوكول صحي صارم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعلّق الاتحاد الأردني منذ 21 الحالي الدوري المحلي وكافة البطولات والأنشطة الفنية والإدارية لمدة 14 يوماً مع ارتفاع مؤشر خطورة تفشي الوباء.

ويستثنى من القرار فرق الفيصلي وسحاب والحسين في الوقت الحالي.

إذ إن فريق الفيصلي ما يزال يقضي فترة العزل منذ تاريخ 20 أغسطس/آب الحالي ولمدة 14 يوماً بعد تأكد إصابة ستة لاعبين وشخصين من الكادر الإداري بفيروس كورونا، فيما يخضع فريقا الحسين وسحاب لإجراءات وقائية خاصة باعتبارهما مخالطين مباشرين للفيصلي.

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