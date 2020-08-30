شكرا لقرائتكم خبر عن «هاتريك» لديباي في رباعية ليون والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح ليون موسمه الجديد من الدوري الفرنسي لكرة القدم بقوة، بفوز عريض بنتيجة 4-1 على ضيفه ديجون، بفضل هاتريك للهولندي ممفيس ديباي، في افتتاح المرحلة الثانية، وذلك بعد 9 أيام من انتهاء مغامرته القارية بخروجه من نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجل ديباي (39 و66 من ركلة جزاء، 45+1) وويسلي لوتوا (45 هدفاً عكسياً في مرمى فريقه) أهداف ليون.

وتعرض ليون لنكسة قبل ساعات من المواجهة بعدما جاءت نتيجة فحص فيروس كورونا للاعب وسطه حسام عوار إيجابية.

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