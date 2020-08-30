شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يحرم ليفربول من بداية مثالية للموسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حرم أرسنال، بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، منافسه ليفربول بطل الدوري من بداية مثالية للموسم الجديد عندما توج بلقب النسخة الـ98 لدرع المجتمع في كرة القدم التي تقام تقليدياً قبل أسبوع من انطلاق الدوري الممتاز، بفوزه عليه بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي اليوم السبت على ملعب "ويمبلي" في لندن.

وكان أرسنال البادئ بالتسجيل بواسطة قائده الدولي الجابوني بيار إيميريك أوباميانج في الدقيقة 12،وأدرك البديل الياباني تاكومي ميناميتو التعادل في الدقيقة 73.

وفي ركلات الترجيح،سجل لأرسنال رايس نيلسون واينسلي مايتلاند-نيلز والبرتغالي سيدريك سواريش والبرازيلي دافيد لويز وأوباميانج، فيما سجل لليفربول المصري محمد صلاح والبرازيلي فابينيو ومينامينو وكورتيس جونز، وأهدر له الواعد ريان برويستر عندما سدد في العارضة.

وكان ليفربول صاحب الافضلية اغلب فترات المباراة وخلق العديد من الفرص للتسجيل تألق الحارس الأرجنتيني ايميليانو مارتينيز في التصدي لها خصوصا للسنغالي ساديو ماني، ليساهم مع النجم أوباميانج في قيادة المدفعجية إلى اللقب السادس عشر في درع المجتمع ويفض شراكة المركز الثاني على لائحة الأندية الأكثر تتويجاً باللقب، مع ليفربول بفارق خمسة ألقاب خلف مانشستر يونايتد (21 لقباً).

وهو اللقب الثاني لأرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكل أرتيتا بعد تتويجه بلقب كأس الاتحاد الانجليزي الشهر الماضي على حساب جاره اللندني

وقال أرتيتا "أنا سعيد جداً، كنا نعرف التحدي الذي ينتظرنا اليوم ضد منافس رائع"، مضيفاً "أعجبتني شجاعة اللاعبين وقتاليتهم عند فقداننا للكرة، والطريقة الجيدة للضغط على لاعبي ليفربول لخلق مشاكل في خط دفاعهم".

وتابع "كنا نعرف أننا سنعاني في الشوط الثاني لاننا لم نستأنف التدريبات سوى قبل أسبوعين ولكننا نجحنا في جر المباراة إلى ركلات الترجيح".

من جهته، قال أوباميانج "نستحق الفوز اليوم، لعبنا بشكل جيد وقدنا هجمات من خط دفاعنا".

وبخصوص تمديد عقده، قال "سنرى في الأيام المقبلة ولكننا اليوم سنستمتع فقط بهذه الكأس. نحن نتطور، وهناك المزيد من العمل ولكنها فترة مثيرة جدا كي تكون لاعبا في أرسنال".

في المقابل فشل ليفربول للموسم الثاني على التوالي وبركلات الترجيح في الظفر بلقب المسابقة الغائب عن خزائنه منذ 2006 ،كما فشل في الثأر لخسارته المباراة الأخيرة أمام أرسنال 1-2 في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الموسم الماضي في 15يوليو/ تموز الماضي.

وكان ليفربول خسر لقب الموسم الماضي بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي.

وعلق مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب على الخسارة قائلاً "توجَّب علينا اللعب ضد كتلة دفاعية تجمعت في الثلث الأخير لملعبها ولكنهم كانوا خطيرين جدا في الهجمات المرتدة. بالنسبة لهذا النوع من المباريات، يجب استغلال الفرص وتوجيه الضربات القاضية. أعتقد أننا صنعنا ما يكفي من الفرص، وحصلنا فرصنا، لكننا لم نستغلها بشكل أفضل. ساديو ماني حصل على فرصتين سانحتين".

أضاف "التعادل كان مستحقاً، لكن كان يجب أن نسجل المزيد من الأهداف بيد أننا لم نفعل ذلك، وعلينا تقبل ذلك، كما أن ركلات الترجيح هي ضربة حظ. عموما كانت هناك الكثير من الأشياء الجيدة، لكنني بالتأكيد لم أتوقع أن تكون مثالية، بالطبع".

وخاض الفريقان المباراة في غيابات مؤثرة كثيرة بسبب الاصابة ابرزها ارينت ألكسندر-ارنولد والقائد جوردان هندرسون في ليفربول والعاجي نيكولا بيبي والفرنسي الكسندر لاكازيت في صفوف أرسنال.

ومنح أوباميانج التقدم لأرسنال عندما تلقى كرة من بوكايو ساكا في الجهة اليسرى فهيأها لنفسه على صدره ولعبها قوية بيمناه من حاقة المنطقة وأسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس البرازيلي أليسون بيكر (12). متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حرم أرسنال، بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، منافسه ليفربول بطل الدوري من بداية مثالية للموسم الجديد عندما توج بلقب النسخة الـ98 لدرع المجتمع في كرة القدم التي تقام تقليدياً قبل أسبوع من انطلاق الدوري الممتاز، بفوزه عليه بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي اليوم السبت على ملعب "ويمبلي" في لندن.وكان أرسنال البادئ بالتسجيل بواسطة قائده الدولي الجابوني بيار إيميريك أوباميانج في الدقيقة 12،وأدرك البديل الياباني تاكومي ميناميتو التعادل في الدقيقة 73.وفي ركلات الترجيح،سجل لأرسنال رايس نيلسون واينسلي مايتلاند-نيلز والبرتغالي سيدريك سواريش والبرازيلي دافيد لويز وأوباميانج، فيما سجل لليفربول المصري محمد صلاح والبرازيلي فابينيو ومينامينو وكورتيس جونز، وأهدر له الواعد ريان برويستر عندما سدد في العارضة.وكان ليفربول صاحب الافضلية اغلب فترات المباراة وخلق العديد من الفرص للتسجيل تألق الحارس الأرجنتيني ايميليانو مارتينيز في التصدي لها خصوصا للسنغالي ساديو ماني، ليساهم مع النجم أوباميانج في قيادة المدفعجية إلى اللقب السادس عشر في درع المجتمع ويفض شراكة المركز الثاني على لائحة الأندية الأكثر تتويجاً باللقب، مع ليفربول بفارق خمسة ألقاب خلف مانشستر يونايتد (21 لقباً).وهو اللقب الثاني لأرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكل أرتيتا بعد تتويجه بلقب كأس الاتحاد الانجليزي الشهر الماضي على حساب جاره اللندني تشيلسي وقال أرتيتا "أنا سعيد جداً، كنا نعرف التحدي الذي ينتظرنا اليوم ضد منافس رائع"، مضيفاً "أعجبتني شجاعة اللاعبين وقتاليتهم عند فقداننا للكرة، والطريقة الجيدة للضغط على لاعبي ليفربول لخلق مشاكل في خط دفاعهم".وتابع "كنا نعرف أننا سنعاني في الشوط الثاني لاننا لم نستأنف التدريبات سوى قبل أسبوعين ولكننا نجحنا في جر المباراة إلى ركلات الترجيح".من جهته، قال أوباميانج "نستحق الفوز اليوم، لعبنا بشكل جيد وقدنا هجمات من خط دفاعنا".وبخصوص تمديد عقده، قال "سنرى في الأيام المقبلة ولكننا اليوم سنستمتع فقط بهذه الكأس. نحن نتطور، وهناك المزيد من العمل ولكنها فترة مثيرة جدا كي تكون لاعبا في أرسنال".في المقابل فشل ليفربول للموسم الثاني على التوالي وبركلات الترجيح في الظفر بلقب المسابقة الغائب عن خزائنه منذ 2006 ،كما فشل في الثأر لخسارته المباراة الأخيرة أمام أرسنال 1-2 في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الموسم الماضي في 15يوليو/ تموز الماضي.وكان ليفربول خسر لقب الموسم الماضي بركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي.وعلق مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب على الخسارة قائلاً "توجَّب علينا اللعب ضد كتلة دفاعية تجمعت في الثلث الأخير لملعبها ولكنهم كانوا خطيرين جدا في الهجمات المرتدة. بالنسبة لهذا النوع من المباريات، يجب استغلال الفرص وتوجيه الضربات القاضية. أعتقد أننا صنعنا ما يكفي من الفرص، وحصلنا فرصنا، لكننا لم نستغلها بشكل أفضل. ساديو ماني حصل على فرصتين سانحتين".أضاف "التعادل كان مستحقاً، لكن كان يجب أن نسجل المزيد من الأهداف بيد أننا لم نفعل ذلك، وعلينا تقبل ذلك، كما أن ركلات الترجيح هي ضربة حظ. عموما كانت هناك الكثير من الأشياء الجيدة، لكنني بالتأكيد لم أتوقع أن تكون مثالية، بالطبع".وخاض الفريقان المباراة في غيابات مؤثرة كثيرة بسبب الاصابة ابرزها ارينت ألكسندر-ارنولد والقائد جوردان هندرسون في ليفربول والعاجي نيكولا بيبي والفرنسي الكسندر لاكازيت في صفوف أرسنال.ومنح أوباميانج التقدم لأرسنال عندما تلقى كرة من بوكايو ساكا في الجهة اليسرى فهيأها لنفسه على صدره ولعبها قوية بيمناه من حاقة المنطقة وأسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس البرازيلي أليسون بيكر (12). ودفع مدرب ليفربول الألماني كلوب بمينامينو والغيني نابي كيتا مكان نيكو وليامز وجيمس ميلنر (59).

وسدد مينامينو كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها مارتينيز (68)، قبل أن يدرك التعادل مستغلاً كرة مرتدة من البديل سواريش فتابعها بيمناه على يسار مارتينيز (73).

وهو الهدف الأول لمينامينو بالوان ليفربول منذ انتقاله الى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني الماضي قادماً من سالزبورج النمسوي.

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