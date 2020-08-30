الثائر «ميسي تشي جيفارا» ينال دعم المشجعين

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيكون تفسير البند 24 من عقد

ويستمر عقد ميسي مع برشلونة حتى يونيو /حزيران 2021، وقيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده تقدر بـ700 مليون يورو؛ لكن يوجد بند في العقد يسمح له بالرحيل حتى 10 يونيو/ حزيران 2020 إن أراد ذلك، وبما أن ليونيل لم يطالب بفسخ العقد، فإن برشلونة يرى أن البند انتهى مفعوله، في حين أن فريق ميسي القانوني يعتقد أن توقف النشاط؛ بسبب

وبما أن المعركة هي قانونية فقد قرر برشلونة، التخلي عن خدمات مكتب المحاماة «كواتريكاس» الذي قدم المشورة لميسي، للرحيل هذا الصيف.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن مكتب المحاماة هو الذي حث النجم الأرجنتيني، على إرسال الفاكس؛ للإبلاغ عن رغبته في الرحيل عن النادي.

وأضافت: «برشلونة اعتبر تورط المكتب في رحيل ميسي المحتمل، أمراً غير مقبول».

ويلقى ميسي تعاطفاً شعبياً حتى من مشجعي برشلونة، وقد رسم فنان الجرافيتي سالفاتوري بينينتيندي، المعروف باسم تي في بوي، الأرجنتيني ليونيل ميسي مرتدياً زي تشي جيفارا على صندوق توصيلات كهربائية يقع في ساحة كتالونيا بمدينة برشلونة.

وحمل الرسم الذي صنعه الفنان على ورقة قام بلصقها لاحقاً على صندوق التوصيلات، شعار «وداعاً أيها القائد».

ويمثل لاعب كرة القدم مرتدياً سترة عسكرية خضراء وقبعة سوداء عليها نجمة حمراء إضافة إلى وشاح أحمر، وسيجار في الفم بخلفية عبارة عن قلب أحمر. متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيكون تفسير البند 24 من عقد برشلونة مع نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي هو المعركة القانونية المقبلة بين الطرفين، مع تمسك النادي الكتالوني بأسطورته، وإصرار الأخير على الرحيل إلى وجهة ثانية تردد أنها مانشستر سيتي الإنجليزي.ويستمر عقد ميسي مع برشلونة حتى يونيو /حزيران 2021، وقيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده تقدر بـ700 مليون يورو؛ لكن يوجد بند في العقد يسمح له بالرحيل حتى 10 يونيو/ حزيران 2020 إن أراد ذلك، وبما أن ليونيل لم يطالب بفسخ العقد، فإن برشلونة يرى أن البند انتهى مفعوله، في حين أن فريق ميسي القانوني يعتقد أن توقف النشاط؛ بسبب فيروس كورونا المستجد ، وامتداد الموسم حتى أغسطس /آب؛ يجعل تاريخ الاتفاق الذي يتمسك به النادي غير صحيح.وبما أن المعركة هي قانونية فقد قرر برشلونة، التخلي عن خدمات مكتب المحاماة «كواتريكاس» الذي قدم المشورة لميسي، للرحيل هذا الصيف.وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن مكتب المحاماة هو الذي حث النجم الأرجنتيني، على إرسال الفاكس؛ للإبلاغ عن رغبته في الرحيل عن النادي.وأضافت: «برشلونة اعتبر تورط المكتب في رحيل ميسي المحتمل، أمراً غير مقبول».ويلقى ميسي تعاطفاً شعبياً حتى من مشجعي برشلونة، وقد رسم فنان الجرافيتي سالفاتوري بينينتيندي، المعروف باسم تي في بوي، الأرجنتيني ليونيل ميسي مرتدياً زي تشي جيفارا على صندوق توصيلات كهربائية يقع في ساحة كتالونيا بمدينة برشلونة.وحمل الرسم الذي صنعه الفنان على ورقة قام بلصقها لاحقاً على صندوق التوصيلات، شعار «وداعاً أيها القائد».ويمثل لاعب كرة القدم مرتدياً سترة عسكرية خضراء وقبعة سوداء عليها نجمة حمراء إضافة إلى وشاح أحمر، وسيجار في الفم بخلفية عبارة عن قلب أحمر. وأوضح الفنان الإيطالي المقيم في برشلونة لصحيفة (إل بيريوديكو)، أن هذا الجرافيتي الجديد جاء لتكريم ميسي نيابة عن جميع مشجعي برشلونة. وفي الرسم، أدرج الفنان أعلام فرنسا وإيطاليا وبريطانيا في تلميح إلى الوجهة المحتملة لمهاجم برشلونة.

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