مشاركة مميزة في كرنفال التجديف في بحيرة «برج خليفة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت بحيرة برج خليفة، أمس الجمعة، تظاهرة رياضية رائعة تمثلت في كرنفال قوارب التجديف واقف ضمن مبادرة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية «نحن نجدف من أجل دبي».

وحقق الكرنفال الذي أشرف عليه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بدعم من مجلس دبي الرياضي وبالشراكة من شركة إعمار العقارية وبالتعاون مع مؤسسة كايت أند سيرف، نجاحاً كبيراً وسط اهتمام المسؤولين وحضور كبير من المهتمين بالرياضات البحرية.

وحظي الكرنفال بحضور كبير؛ حيث تابع المنافسات سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي، وناصر آل رحمة الأمين العام المساعد، إلى جانب محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وهزيم القمزي مشرف الحدث، وممثلي المؤسسات الراعية.

وسجل الحدث مشاركة أكثر من 80 رياضياً ورياضية من محبي رياضة التجديف واقف وأيضاً محبي الرياضات البحرية والمغامرة من 30 دولة حول العالم لتحقق الفعالية تنوعاً جديداً كتظاهرة فريدة جمعت كل أفراد الأسرة ووفرت فرصة لممارسة الرياضة في أجواء رائعة.

وتقدم المشاركين، نخبة من محبي الرياضيات البحرية ونجوم الرياضة؛ حيث شارك وللمرة الثانية في فعاليات قوارب التجديف واقف نصر النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، إلى جانب عدد كبير من أبناء الجاليات المقيمة ومحبي رياضات المغامرة مثل العداءة منال رستم المتخصصة في تسلق المرتفعات، ومتسابقة كايت سيرف سهي إسماعيل، وجرت الفعالية المجتمعية وفق الإجراءات الاحترازية.

بدأ البرنامج الزمني بالاجتماع التنويري ثم توزيع المشاركين على أربع مجموعات للاستعراض في كورس الفعالية والذي تضمن المرور أمام برج خليفة قبالة عروض نافورة دبي الراقصة، وعقب نهاية الكرنفال تسلم جميع المشاركين ميدالية المشاركة، التي تحمل رسالة شكر وعرفان إلى أبطال خط الدفاع الأول الذين تصدوا لجائحة كورونا وتقدموا الصفوف لحماية المجتمع ومعالجة المصابين؛ حيث تزينت الميداليات بصور الأبطال من خط الدفاع الأول من الأطباء والمسعفين والشرطة والدفاع المدني، وذلك بحضور محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والمقدم علي النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري بشرطة دبي، ومنتصر المزروعي وفادي خاخشير ممثلي شركة إعمار العقارية، وعامر دندشلي من مؤسسة كايت أند سيرف.

وأشاد سعيد محمد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، بالنجاح الكبير لتظاهرة الكرنفال، التي جمعت 80 مشاركاً ومشاركة من 30 بلداً.

وقال: «إن الفعالية تؤكد الدور المهم للرياضة في الترويج السياحي»، وأشاد الأمين العام بجهود اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التي خططت لإنجاح الفعالية، وأيضاً الدعم الكبير من شركة إعمار العقارية و مؤسسة كايت أند سيرف.