فريق الظفرة للصالات يتعاقد مع البرازيليين جابرييل وماركو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى



تعاقد فريق الظفرة لكرة الصالات مع الثنائي البرازيلي جابرييل مورا، وماركو موريرا، وجدد عقد لاعبه البرازيلي ميجيل كينجي، كما تعاقد مع مدرب الحراس رافائيل ساكانو.

وقدمت شركة الظفرة للألعاب الرياضية مساء الخميس الماضي في مقر النادي بأبوظبي، اللاعبين ومدرب الحراس، الذين سيكونون ضمن تشكيلة الفريق للموسم 2020 ـ2021.

وحضر التقديم عيسى سيف المزروعي رئيس شركة الظفرة للألعاب الرياضية، وسعيد سلطان الخاصوني نائب رئيس الشركة، وأحمد عيسى الفلاحي عضو مجلس إدارة الشركة، وحسن عباس الحمادي مدير إدارة الألعاب الجماعية بنادي الظفرة. وتمنى عيسى سيف المزروعي رئيس شركة الظفرة للألعاب الرياضية، للاعبين الثلاثة، ومدرب الحراس التوفيق مع الفريق في تقديم موسم مميز يعود فيه الفريق إلى منصات التتويج، كما كان خلال المواسم السابقة. وتقدم المزروعي بالشكر لمجلس إدارة الشركة والإدارة الفنية على مجهوداتهم في تدعيم صفوف الفريق، متمنياً أن تكلل كل هذه المجهودات بالنجاح.

من جانبه قال حسن عباس الحمادي، مدير إدارة الألعاب الجماعية في الشركة، إن الفريق تعاقد مع اللاعبين جابرييل مورا، وماركو موريرا، لمدة موسم وجدد للاعب ميجيل كينجي، نظراً لما قدمه من مستوى متميز خلال الموسم الماضي.

وأضاف الحمادي أن الفريق تعاقد أيضاً مع مدرب الحراس البرازيلي رافائيل ساكانو، دعماً وتطويراً للمستوى الفني لحراس الفريق. وأكد مدير إدارة الألعاب الجماعية ثقته في أن يقدم الفريق مستوى مميز خلال مسابقات الموسم الجديد، مبدياً رغبة الفريق في المنافسة على جميع الألقاب المطروحة في الساحة خاصة أن الفريق يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين المواطنين المدعمين بأجانب مميزين، على الرغم من فقدان الفريق لبعض العناصر ذات الخبرة خلال الموسمين الأخيرين، وقال إن إدارة الفريق عملت على بناء فريق شاب ينافس في كل البطولات في الموسم الجديد.

وتقدم الحمادي بالشكر لمجلس إدارة النادي ولرئيس شركة الظفرة للألعاب الرياضية عيسى سيف المزروعي، على دعمهم ومتابعتهم لكل أنشطة الفرق والألعاب المختلفة في النادي، وتوفير البيئة المساعدة، مما يسهم في تحقيق أفضل النتائج لمختلف الفرق في النادي.