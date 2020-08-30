تعاون مشترك بين لجنة مكافحة المنشطات و«عربي الدراجات»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات والاتحاد العربي للدراجات، مذكرة تفاهم بحضور الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، والدكتورة ريمة الحوسني رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، وتم توقيع الاتفاقية بين الجانبين اليوم السبت في مقر اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات في دبي.

وقالت الدكتورة ريمة الحوسني رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، إن الاتفاقية هي الأولى من نوعها بين اللجنة واتحاد رياضي، ومن شأنها أن تسهم في فتح الطريق أمام بقية الاتحادات الرياضية الأخرى، للاستفادة من الجوانب التخصصية للجنة في مجال مكافحة المنشطات.

وأضافت: «الاتفاقية ترسخ مبدأ النزاهة والرياضة النظيفة الخالية من المنشطات والتنافس الشريف، كما أنها تدعم التعاون المشترك وسبل التدريب والتثقيف والتعليم المستمر للرياضيين والكوادر الفنية حول مكافحة المنشطات. إننا في اللجنة الوطنية نفخر بالإنجازات التي حققناها والتي ارتفع صداها على المستوى العربي والعالمي وبالتأكيد نطمح لتحقيق المزيد».

وأشارت الحوسني إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن الخطط الاستباقية للجنة الوطنية لمكافحة المنشطات لتطوير ودعم المجال الرياضي، وجاءت بعد النجاح الكبير الذي حققته الورشة الافتراضية التي نظمتها اللجنة أخيراً وشهدت مشاركة عدد من كوادر الاتحاد العربي للدراجات.

وأشادت الدكتورة ريمة الحوسني بمبادرة الاتحاد العربي للدراجات وحرصه على الاهتمام بالدراجين وحمايتهم من الوقوع في فخ المنشطات.

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