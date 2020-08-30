كأس زايد ببولندا تجذب نخبة الخيول العربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحتضن مضمار سلوسفيش في العاصمة البولندية وارسو، عصر الأحد، فعاليات جائزة كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس الوثبة ستاليونز، فيما يستضيف مضمار رويا الفرنسي جولة جديدة من كأس الوثبة، حيث تقام هذه السباقات تحت مظلة النسخة الـ 12 من مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعماً للخيول العربية الأصيلة والتراث العريق لدولة الإمارات.

ويشهد مضمار سلوزيفتش في مدينة وارسو مهرجاناً استثنائياً لسباقات الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، يتصدرها سباق الفئة الثالثة لمسافة 2600 متر، على لقب كأس زايد، بمشاركة 9 من الخيول العربية المولودة في بولندا، وأخرى قادمة من أنحاء أوروبا.

وتم تخصيص هذه المنافسات للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، والمرشحة الأبرز للفوز بالسباق هي «شدوان الخالدية» بقيادة شتيبان مازور، و«دراجون» بقيادة أي ريزنكوف، و«ايمن» بقيادة أس فاسيوتوف إذ يحظى سباق وارسو بمتابعة عالمية ونقل على الهواء مباشرة من خلال قناة «ياس» الرياضية.

وتستقطب جولة كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر 7 خيول عربية أصيلة في سن ثلاث سنوات، وسيكون الصراع متكافئاً بين «ازير» بقيادة أي كاباردوف، و«بيلارغو» بقيادة اس فاسيتوف، و«مانتا» بقيادة ريزنكوف، وسيلبرايك «بقيادة شتيبان مازور، و«بيكيت» بقيادة أي تورجيف، و«فيريللي» بقيادة كي كرزبوسكي، و«زليخة» بقيادة في بوبوف، للفوز بجائزة تلك الفئة.

من جهة أخرى سيكون مضمار ضاحية رويان في فرنسا مسرحاً للقاء 10 من الخيول العربية الأصيلة، في سن أربع سنوات فما فوق، على لقب كأس الوثبة ستاليونز بري لمسافة 1600 متر.. وسيمثل خيول الإمارات فيه المهرة «ساهوا» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبإشراف انتوني فاتريجانت، وبقيادة اليخاندرو كورتيز، وتنحدر من نسل «منجز» والفرس «روعة الوثبة».