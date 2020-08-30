شكرا لقرائتكم خبر عن عودة برنامج الخطّ الرياضي على «الشارقة الرياضية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت قناة الشارقة الرياضية التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عن عودة برنامجها الجماهيري «الخطّ الرياضي» غداً الأحد في الساعة 3:30 عصراً على شاشتها وإذاعة الشارقة، لتطلّ من جديد على جماهير الرياضة المحلية بعد توقّف الفعاليات الرياضية لأكثر من خمسة أشهر تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشّي فيروس كورونا المستجد.
ويستعد البرنامج الذي يتناوب على تقديمه الإعلاميون أحمد سلطان، وإبراهيم الزعابي، وخالد الحمادي، لمواكبة عودة النشاط الرياضي في الدولة ويرصد آخر المستجدات ويحللها برفقة نخبة من المتخصصين في مختلف القطاعات الرياضية، كما يفتح المجال أمام الجمهور ليتواصلوا مع المسؤولين وأصحاب القرار حول أهم ما يجري في الشارع الرياضي.
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