اجتماع مثمر لمجلس إدارة نادي عجمان لذوي الإعاقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‏ عقد مجلس إدارة نادي عجمان لذوي الإعاقة، يوم الخميس الماضي، اجتماعه الثالث خلال العام 2020 بمقر النادي بمنطقة مشيرف، برئاسة أحمد إبراهيم راشد الغملاسي رئيس مجلس الإدارة، وحضور كل من عبد الله سالم مطر الشامسي نائب رئيس مجلس الإدارة، وحميد علي حميد الشامسي المدير المالي، وجمعة علي سعيد النعيمي أمين السر العام، ومحمد حسن الحساني رئيس اللجنة الرياضية، والأعضاء صالح حمد الجنيبي، وعبدالله محمد خليفة الغفلي، ومحمد راشد المطروشي، ومحمد زغلول عبد الرازق القائم بأعمال المدير التنفيذي، والعضو الجديد اللاعب المخضرم سعيد محمد سعيد المهري.

وأشاد أحمد إبراهيم الغملاسي، رئيس مجلس الإدارة، بالجهود المبذولة من قبل الجميع في الإدارات الفنية والتنفيذية، وشكرهم على ما يقومون به من أعمال في سبيل تطوير الأداء في النادي.

و شرح عبدالله سالم مطر الشامسي، نائب رئيس مجلس الإدارة، احتياجات النادي الجديد الذي سوف يتم افتتاحه قريباً، والخاصة بالتأثيث والمعدات الرياضية مثل صالة اللياقة البدنية التي سوف تكون على أحدث طراز، وتأسيس الملاعب الخاصة بالرياضات المختلفة.

وقام جمعة علي سعيد النعيمي، أمين السر العام، بتوضيح الأمور الخاصة بتصنيفات اللاعبين الدولية، مبيناً أنه جارٍ إعادة التصنيفات الخاصة باللاعبين الحاليين والجدد. وناقش الاجتماع المشاريع التي يقوم بها النادي في الوقت الحالي، والخدمات التي تقدم لأصحاب الهمم المنتمين إلى النادي.