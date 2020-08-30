شكرا لقرائتكم خبر عن نايكي فلايت .. كرة الموسم الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستشهد مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية لموسم 2020-2021 استخدام كرة نايكي فلايت الجديدة، الكرة التي تم تصنيعها بعد نتيجة 8 سنوات من البحوث المستمرة في مختبرات نايكي حول ديناميكية تحليق الكرة، شارك في اختبارها 800 رياضي قاموا بتجربة 68 نموذجاً مختلفاً.

كرة نايكي فلايت الجديدة تتكون من أربعة أسطح متصلة ببعضها بدلاً عن 12 سطحاً، ما يقلل عدد نقاط الالتقاء ويسهل تسديد الكرة من أي جهة، وتضمن نفس الأداء سواء في الأجواء الممطرة أو الجافة مع تقنية ACC.

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