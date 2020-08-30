«الشارقة الرياضي» يبحث التعاون مع «آسيوي الشراع والتجديف الحديث»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناقش مجلس الشارقة الرياضي سبل التعاون مع الاتحاد الآسيوي والإماراتي للشراع والتجديف الحديث ضمن خطة الانفتاح على المجالس الرياضية في الدولة، والعمل المشترك لنشر هذه الرياضة بشكل أكبر في الدولة عموماً والإمارة الباسمة خصوصاً.

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي التعريفي الذي عقد عبر الاتصال المرئي بحضور عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور مالوف شيروف، رئيس الاتحاد الآسيوي للشراع، وعبدالله العبيدلي أمين عام اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.

وقام شيروف بالتعريف بخطط ومشاريع الاتحاد لنشر وتطوير رياضة الشراع في دولة الإمارات بالتعاون مع المجالس الرياضية، مؤكداً تنظيم العديد من البطولات والمسابقات في هذه الرياضة.

وأكد شيروف أن الشارقة تمتلك العديد من المقومات والإمكانيات، مبيناً أن مجلس الشارقة الرياضي له دور كبير في العمل على تطوير الرياضة ونشرها في الإمارة. وقال: «نطمح لفتح آفاق التعاون ونشر هذه الرياضة وتنفيذ برامج مشتركة من أجل تطوير رياضة الشراع والتجديف الحديث، بالتنسيق مع الاتحاد الإماراتي والنقاش مع المجالس الرياضية الثلاثة للمساهمة في استكمال مسيرة الإنجازات في هذه الرياضة».

وأضاف: «نثمن حرص المجلس على تقديم الدعم وكل ما يلزم للاتحادين الآسيوي والإماراتي، بما يصب في صالح رياضة الشراع والتجديف الحديث في الإمارة الباسمة، وتم وضع الاستراتيجيات والخطط لبدء العمل خلال الفترة المقبلة».

بدوره أكد عيسى هلال الحزامي حرص المجلس على فتح مجالات التعاون مع الاتحادات الرياضية المختلفة سواء على المستوى القاري أو على المستوى الإقليمي، بما يسهم في رفع راية الرياضة في الإمارة.

وقال: «لمسنا مدى الطموح الكبير للاتحادين الآسيوي والإماراتي في العمل على نشر رياضة الشراع والتجديف الحديث على مستوى الدولة بشكل عام، والإمارة الباسمة بشكل خاص، والتواصل مع المجلس الذي يهتم بمثل هذه اللقاءات المثمرة. الإمارة الباسمة لديها أبطال في هذه الرياضة من نادي الحمرية الثقافي الرياضي، حققوا العديد من الإنجازات ستكون محفزاً ودافعاً لبقية الأندية مثل الشارقة الدولي للرياضات البحرية، الذي يولي اهتمامه أيضاً للموسم الرياضي في الشراع والتجديف الحديث.

من جهة أخرى، تحدث عبدالله العبيدلي عن الاجتماع الذي جاء بمباركة الشيخ خالد بن زايد بن صقر آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث وتوجيهاته لنشر هذه الرياضة وتعميمها في مختلف أرجاء الدولة والأندية، مؤكداً أن هذه الرياضة تعتبر إرثاً تاريخياً، إلى جانب أنها رياضة تنمي الصبر والشجاعة.