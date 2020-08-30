أربع فرص أمام الهلال للتتويج الليلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يتطلع الهلال الليلة لحسم لقب الدوري السعودي للمحترفين قبل جولتين من النهاية ومنع الدخول في معترك الحسابات عندما يستضيف على ملعب جامعة الملك سعود نظيره الحزم صاحب المركز قبل الأخير ضمن الجولة 28.

ويمتلك الهلال الذي يتصدر الترتيب برصيد 63 نقطة أكثر من فرصة ليتوج الليلة، إذ يكفيه الفوز ليغلق باب الاحتمالات بجانب أن التعادل يكفيه في حال خسر النصر أو تعادل عندما يلتقي الفيحاء في نفس التوقيت، وحتى في حال خسر الهلال وخسر النصر سيتوج الأزرق باللقب السادس عشر في تاريخه.

حالة واحدة تؤجل التتويج هي فوز النصر على الفيحاء وتعرض الهلال للخسارة أو التعادل في مباراة الليلة.

ويمتلك الهلال جميع الأدوات لتحقيق الانتصار قياساً بتوفر العناصر لدى المدرب الروماني رزفان الذي يسعى لأن يضيف بطولة الدوري بجانب دوري أبطال آسيا الذي حققه في نسخة 2019، إلى جانب عامل آخر هو قوة الفريق الذي لم يخسر طوال الدوري سوى في مباراتين أمام النصر والأهلي في الجولتين 8 و26.

في المقابل يدخل الحزم المباراة وهو في منعرج صعب بعد أن تراجع للمركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة وبات رقمياً أقرب المهددين للهبوط بعد العدالة الذي تأكد هبوطه.

ويتمسك الحزم بأمل تأثر الهلال بالضغط النفسي جراء الاهتمام بنتيجة مباراة النصر والفيحاء ليكرر فوزه في الموسم الماضي على نفس الملعب 2-1.

وفي مباراة النصر والفيحاء يسعى الأول للتمسك ببصيص الأمل في البقاء على مسرح المنافسة من خلال تحقيق الفوز وانتظار هدية من الحزم، وحقق النصر منذ استئناف الدوري أربعة انتصارات متتالية رافعاً رصيده إلى 57 نقطة، في حين دخل الفيحاء منطقة الحسابات في مراكز الهبوط بعد تعرضه للخسارة 1-4 من الاتحاد في الجولة الماضية، وهو رقمياً بجانب الحزم وضمك أكثر الفرق تهديداً بالهبوط.

على صعيد متصل عينت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم طاقمين من لاتفيا وليتوانيا لقيادة المباراتين، حيث سيتولى اللاتيفي أندريس تريمانيس قيادة مباراة الهلال والحزم، ويقود الليتواني جيديمانيس مازيكا مباراة النصر والفيحاء على ملعب الملك فهد الدولي.