الإثارة الخاصة بين الأهلي والشباب تتجدد في الجوهرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

تعود الإثارة الخاصة لمواجهات أهلي جدة والشباب من جديد غداً الأحد عندما يستضيف الأول الثاني على ملعب الجوهرة في ختام الجولة الدورية 28.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المركز الثامن برصيد 39 نقطة، ويدخل الأول بطموح المحافظة على مركزه بينما يسعى الفريق العاصمي لتحسين مركزه، والأهم تحسين الصورة بعد أن فقد 7 نقاط من 9 ممكنة في آخر ثلاث مباريات.

وفاز الشباب في مباراة الذهاب 1-0 سجله الكولومبي اسبريلا، ما جعل رئيسه خالد البلطان يطلق تصريحاً نارياً استفز الجانب الأهلاوي الذي طالب بتدخل لجنة الانضباط.

وتأتي المباراة بعد أربعة أيام من عودة طارق كيال للإشراف على فريق الأهلي وهو الإداري المعروف بدوره المحوري في صناعة التناغم بين الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين، ما يحدث دائماً انتفاضة في نتائج ومستويات الفريق الجداوي.

كما تأتي المباراة بعد أربعة أيام من إعلان هداف الأهلي عمر السومة نيته بالرحيل عن قلعة الكؤوس لعدم وجود مشروع رياضي بحد وصف المصادر لما دار بينه وبين المسؤولين الأهلاويين الذي يحاولون التهدئة وإيجاد حل يضمن تمديد عقد اللاعب الذي ينتهي في يونيو 2021.

وتختص مواجهات الأهلي والشباب بخصوصية الإثارة التي صنعتها المناوشات بين خالد البلطان رئيس نادي الشباب ونظرائه في الأهلي منذ موسم 2011 الذي حقق فيه الشباب الدوري على حساب الأهلي.

وزادت الإثارة مع انتقال الحارس محمد العويس من الشباب إلى الأهلي في موسم 2017 وسط مناوشات وتدخلات قانونية ورسمية قبل أن تحسم الصفقة لمصلحة الأهلي ويفرض على الأخير دفع تعويضات للشباب.

ويشهد الأحد مواجهة مفصلية للهروب من الهبوط تجمع بين الفتح والاتحاد على أرض الأول، إذا يحتاج كل جانب للفوز لضمان دخوله منطقة الآن، ويمتلك الاتحاد 30 نقطة في المركز الحادي عشر والفتح 29 نقطة في المركز الثاني عشر، ولا خيار مقنعاً غير الفوز أمام الجانبين، وتدور في المجمعة قمة أخرى بين الوحدة الرابع ومضيفه الفيصلي الخامس وسط صراع على المركز البطاقة الآسيوية من خلال المركزين الثالث والرابع، وتدور في بريدة مباراة هامة للتعاون المهدد بالدخول لحسابات الهبوط عندما يستقبل الاتفاق السابع والطامح إلى التقدم في الترتيب.