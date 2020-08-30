ثلاثة محترفين برازيليين مع زاخو العراقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتفقت الهيئة الادارية لنادي زاخو الرياضي العراقي وعبر التشاور مع الطاقم التدريبي لفريقها الكروي الذي يقوده المدرب أحمد صلاح مع ثلاثة محترفين برازيليين ورابع إفريقي لتمثيل الفريق في منافسات الموسم الكروي الجديد الذي من المتوقع أن ينطلق الشهر المقبل.

وأوضح أحمد صلاح مدرب الفريق أن عقد اللاعبين الأربعة سيكون ساري المفعول بعد أن يتم تحديد منافسات الدوري العراقي بشكل رسمي. ولفت إلى أن فريق زاخو سيدخل معسكراً تدريبياً خارجياً من أجل الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد.

يذكر أن فريق زاخو ضم في هذا الموسم مجموعة من اللاعبين الجيدين من فرق العاصمة بغداد، مما يجعله مؤهلاً للمحافظة على تواجده في منافسات الدوري الممتاز للموسم المقبل.