الزوراء العراقي يكمل قائمة لاعبيه للموسم الجديد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أنهت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي العراقي جميع التعاقدات مع لاعبي فريقها الكروي الأول للموسم الجديد عبر التشاور والتنسيق مع المدرب باسم قاسم.

وضمت القائمة 25 لاعباً بحسب عضو الهيئة الادارية لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد، الذي أكد أن الإدارة جددت تعاقدها مع 18 لاعباً، مثلوا الفريق في الموسم الماضي، بينما تعاقدت مع 7 لاعبين جدد أبرزهم علاء الزهرة وضرغام اسماعيل من فريق الشرطة والمحترف السوري زاهر ميداني من فريق القوة الجوية العراقي.

وأوضح أن فريق الزوراء على أهبة الاستعداد لبدء وحداته التدريبية في العاصمة بغداد استعداداً منافسات الموسم الجديد الذي من المتوقع أن ينطلق في الشهر المقبل.