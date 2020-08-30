شكرا لقرائتكم خبر عن حلبية : عبد الظاهر السقا استقال من المصرى بعد خناقة مع طارق العشري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدنان حلبية عضو مجلس ادارة النادى المصرى، أن عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للفريق، استقال من منصبه بعد دخوله فى مشادة كلامية مع طارق العشرى المدير الفني للفريق، بعد عدم ابلاغه بنتائج المسحة الطبية للاعبين قبل مواجهة الأهلي، وأوضح حلبية خلال تصريحات تليفزيونية أن استقالة عبد الظاهر لم يتم قبولها، وسيتم تهدئة الاجواء بينه وبين المدير الفني خلال الفترة المقبلة.

كما كشف عدنان حلبية عضو مجلس ادارة النادي المصري، عن لجوء ناديه للاتحاد الدولى لكرة القدم، بسبب تعنت اللجنة الخماسية ضد النادي في الفترة الأخيرة، مؤكدا امتلاك ناديه لكافة المستندات التي تثبت صحة موقفه بشأن اصابة عدد كبير من لاعبي الفريق بفيروس كورونا، وعدم تأجيل مباريات للفريق".

من ناحية أخرى أكد أحمد الشيخ لاعب الأهلى، أن الفريق يركز على مواصلة الانتصارات وجمع النقاط لحسم مسابقة الدورى في أقرب فترة، بعد الفوز اليوم على المصرى في المباراة التي أقيمت بينهما في برج العرب بثنائية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى.

وقال أحمد الشيخ في تصريحات لقناة الأهلى: "أن لاعبى الأهلى مركزون على حسم الدورى في أقرب فرصة وبناخد المباريات مباراة ومباراة والاقتراب خطوة كبير لإنهاء الدورى في أقرب مباراة".

وأضاف نجم الأهلى: "أن الأهلى بدأ يستعيد مستواه واحدة واحدة ومن المهم أن نحقق الفوز في كل المباريات في أي مستوى، والهدف الثلاث نقاط".

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وأوضح أحمد الشيخ: "الظروف هي من منحت الزمالك الفوز علينا والتوفيق لم يحالفنا في القمة ولو الفرصة التي أتيحت لنا سجلناها كان الأمور اختلفت تماما والأهلى بيعرف يعود سريعا بعد كل إخفاق وحاليا مركزين في الدورى ثم سنفكر فيما بعد فى أفريقيا".

ونجح فريق الأهلى تحقيق فوز ثمين على المصرى بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز.

وشهدت المباراة تألق بادجى بشكل واضح إذ سجل هدفين فى الشوط الأول لكن أمين عمر حكم المباراة ألغاهما قبل أن يعود المهاجم السنغالى ويُسجل هدفاً فى الدقيقة الأولى من الشوط الثانى ثم صنع هدفاً لحمدى فتحى فى الدقيقة 55 وظهر بادجى بشكل جيد للغاية كما شهدت المباراة مشاركة صالح جمعة لأول مرة مع رينيه فايلر حيث شارك كبديل فى الدقيقة 84 بدلاً من مروان محسن.