شكرا لقرائتكم خبر عن غياب ثقافة التعامل مع اللاعبين تحرم حكم الأهلي والمصري من التميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

المباراة - المصري X الأهلي الـ 23 للدوري الممتاز في نسخته الـ61

النتيجة –فوز الأهلي بهدفين دون رد

الملعب – استاد برج العرب

الحكم – امين عمر

المساعد الأول – احمد حسام طه

المساعد الثاني – سمير جمال

الحكم الرابع – عبد العزيز السيد

تنائي الـ" VAR" – محمد الصباحى – محمود أبو الرجال

الـ" VAR" يتدخل ويصحح الأوضاع برافو أبو الرجال

ضربت كابينة الـ" VAR" موعد للتدخل وتصحيح الأوضاع وإلغاء قرار المساعد الأول باحتساب هدف للأهلي في الدقيقة 25 من عمر اللقاء الذى من تسلل رغم صعوبة اللعبة في الإعادة لكن وجود المساعد الدولي محمود أبو الرجال بكابينة الفار صحح الأوضاع واكد ان هناك تسلل على مهاجم الأهلي.

اللياقة البدنية – (التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة -المرونة- زاوية الرؤية)

تمتع الحكم بلياقة بدنية جيد وكان لدية تنوع في الجهد البدني ما بين تحمل والسرعة القصوى كلما لازم الامر وحاول التواجد بالمكان المناسب اغلب فترات المباراة لمتابعة الهجمات السريعة خاصه في النصف ساعة الأخير من عمر اللقاء.

الشخصية " يتكلم مع اللاعبين بالاصبع "

ظهر الحكم متعالي وبشخصية مستفزة خاصه في التعامل مع اللاعبين خلال فعاليات اللقاء حيث كان نرفز وتعامل مع الاعبين بعصبية والاشارة اليهم “ بالأصبع " وبشكل يشبه التهديد وهذا ليس في قانون كرة القدم او من سلطات الحكم بل انه لديه " صافرة وبطاقات " ويمتلك اتخاذ القرارات المناسبة طبقا لما لدية من سلطات طبقا للقانون وليس بهذا المشهد المتكرر من حكم يسعى للتواجد بالمحافل الدولية .





تطبيق القانون (28 مخالفة – الغاء هدف صحيح للأهلي)

كان الحكم امين عمر على موعد بالتدخل بالصافرة من خلال برج عالى لاحتساب 28 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب الا انه لم يكن موفقا عندما أصدر" فرمان " بإلغاء هدف صحيح للأهلي بدعوى انه هناك مخالفة على مهاجم الأحمر ولم تظهر الإعادة وجود خطا، رغم انه سمح باستمرار اللعب في الأخطاء الوهمية ولم يتدخل كما أحسن تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية شوطي المباراة كما ان الحكم كان أحيانا يتأخر في الصافرة خاصه في حالات التسلل .

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العقوبات الانضباطية (إنذارين – طرد مستحق)

أشهر الحكم البطاقة الصفراء لمخالفة قانون اللعبة في مناسبتين الأولى من نصيب على معلول مدافع الأحمر والثانية للاعب الفريق المضيف عبد الرحمن زين وكان رحيما عندما اشهر البطاقة الحمراء (انذار ثاني ) في وجه مهاجم المصري أحمد ياسر للتهور مع مجدى افشة والذى كان يستحق طرد مباشرة للعب بقوة زائدة مع افشة .

المساعدان

سمح الثنائي باستمرار اللعب في اكثر من هجمه مؤثرة خاصه المساعد الثاني الذى كان متواجد في الميعاد والمكان المناسب في العديد من الهجمات المرتدة خاصه في الشوط الثاني في الوقت الذى تحمل المساعد الأول عبْ الشوط الأول رغم انه أشار بصحة الهدف الذى تدخل الفار والغى القرار في تعاون جيد بين الكابينة وطاقم الحكام ، كما أشاروا على 5 حالات تسلل في توقيت مناسب تعاونوا مع الحكم في المخالفات القريبة منهما طبقا للقانون.

الحكم الرابع

بذل جهدا كبيرا للسيطرة على المنطقة الفنية وكان يقظا طوال اللقاء وأدى مهامه بشكل جيد وتعاون مع الحكم في أدارة اللقاء طبقا للقانون.





إحصائيات المباراة: 28 خطأ –9 ركلات ركنية –هدفين –5 حالات تسلل – انذارين - 2طرد.

الدرجات: الحكم 8.0- المساعد الأول – 8.0 – المساعد الثاني – 8.5– الحكم الرابع – 8.0. – ثنائي الفار- 8.0 .

