شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يتحدث عن تراجع مستوى أجاي والبلاستيشن وصالح جمعة بعد مباراة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي سعادته بالفوز على المصري بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز ، موضحاً أن الفوز تحقق بفضل الروح العالية للاعبي الفريق على مدار المباراة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة ويؤكد سيطرته على قمة الدوري بفارق كبير عن أقرب منافسيه حيث يحتل بيراميدز المركز الثاني 45 ، فيما توقف رصيد المصري عند 21 نقطة ويبقي في المركز الخامس عشر.

وتابع فايلر في تصريحات صحفية: بدأنا المباراة بشكل جيد وسجلنا هدف تم إلغاؤه بداعي التسلل وتسيّدنا المباراة بعد بعد طرد أحمد ياسر لاعب المصري ونجحنا في استغلال النقص العددي الذي عانى منه المنافس وخرجنا بنتيجة مستحق ، وأوضح فايلر أنه لا يمكن أن يحكم على مستوى صالح جمعة بعد مشاركته لمدة 10 دقائق فقط ، لكنه كان يستحق المشاركة في هذه المباراة بعدما بذل مجهود كبير خلال الفترة الماضية التي سبقت المباراة ولو إجتهد أكثر سيحصل على فرصاً أكثر كبقية زملاؤه.

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كما قال فايلر أنه من الصعب أيضاً الحكم على مستوى الصاعد عربي بدر بعدما شارك لنفس مدة مشاركة صالح جمعة، مُعلقاً: من الصعب الحكم عليه في عشر دقائق لكنه عليه بذل جهد أكثر ليشارك وقت أطول في الفترة المقبلة.

ويرى فايلر أنه من الوارد أن يتراجع مستوى النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق فهذا يحدث مع أي لاعب ، موضحاً أن اللاعب لم يزور أسرته منذ فترة طويلة بسبب "كورونا" وربما يكون قد تأثر بهذا الأمر لكنه لاعب مهم في الفريق وحتماً سوف يستعيد مستواه سريعاً.

وقال المدير الفني للأهلي أن كرة القدم لا تعرف الفوز دائماً ، وعلّق في هذا الأمر قائلاً: ليس هناك منطق يقول أن الفوز هو النتيجة الوحيدة لأي مباراة ..لن تجد هذا في أي مكان في العالم ..أحاول دائماً أن أجد حلولاً للفوز رغم الغيابات المتتالية للإصابات والإيقافات والفريق مازال مُتماسك ، ومن يرغب في الفوز دائماً وفقط وبثلاثيات عليه متابعة مباريات "البلاسيتشين".