شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم السبت 29 / 8 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استمر عبد الله السعيد لاعب بيراميدز في صدارة هدافي الدورى هذا الموسم برصيد 16 هدفا بعد مباريات اليوم السبت 29 / 8 / 2020 فى البطولة ضمن منافسات الجولة الـ 23 ، فيما يأتى محمد شريف لاعب إنبى برصيد 9 أهداف.



جدول ترتيب هدافى الدورى

ونجح فريق الأهلى تحقيق فوز ثمين على المصرى بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز.

Advertisements

وشهدت المباراة تألق بادجى بشكل واضح إذ سجل هدفين فى الشوط الأول لكن أمين عمر حكم المباراة ألغاهما قبل أن يعود المهاجم السنغالى ويُسجل هدفاً فى الدقيقة الأولى من الشوط الثانى ثم صنع هدفاً لحمدى فتحى فى الدقيقة 55 وظهر بادجى بشكل جيد للغاية كما شهدت المباراة مشاركة صالح جمعة لأول مرة مع رينيه فايلر حيث شارك كبديل فى الدقيقة 84 بدلاً من مروان محسن.

وبذلك رفع الأهلى رصيده إلى 62 نقطة ويؤكد سيطرته على قمة الدورى بفارق كبير عن أقرب منافسيه حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى 45، فيما توقف رصيد المصرى عند 21 نقطة ويبقى فى المركز الخامس عشر.

من ناحية أخرى كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي عن إصابة عمرو السولية لاعب وسط الفريق التي تعرض لها في مباراة المصرى اليوم والتي انتهت بفوز الاهلى 2/1 ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، وقال سيد عبد الحفيظ عقب المباراة أن عمرو السولية تعرض لشد في العضلة الامامية وسيخضع لأشعة رنين مغناطيسى اليوم لتحديد فترة غيابه وحجم الإصابة والبرنامج اللازم لعلاجه.