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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم السبت 29 / 8 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
استمر عبد الله السعيد لاعب بيراميدز في صدارة هدافي الدورى هذا الموسم برصيد 16 هدفا بعد مباريات اليوم السبت 29 / 8 / 2020 فى البطولة ضمن منافسات الجولة الـ 23 ، فيما يأتى محمد شريف لاعب إنبى برصيد 9 أهداف.
جدول ترتيب هدافى الدورى
ونجح فريق الأهلى تحقيق فوز ثمين على المصرى بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز.
وشهدت المباراة تألق بادجى بشكل واضح إذ سجل هدفين فى الشوط الأول لكن أمين عمر حكم المباراة ألغاهما قبل أن يعود المهاجم السنغالى ويُسجل هدفاً فى الدقيقة الأولى من الشوط الثانى ثم صنع هدفاً لحمدى فتحى فى الدقيقة 55 وظهر بادجى بشكل جيد للغاية كما شهدت المباراة مشاركة صالح جمعة لأول مرة مع رينيه فايلر حيث شارك كبديل فى الدقيقة 84 بدلاً من مروان محسن.
وبذلك رفع الأهلى رصيده إلى 62 نقطة ويؤكد سيطرته على قمة الدورى بفارق كبير عن أقرب منافسيه حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى 45، فيما توقف رصيد المصرى عند 21 نقطة ويبقى فى المركز الخامس عشر.
من ناحية أخرى كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي عن إصابة عمرو السولية لاعب وسط الفريق التي تعرض لها في مباراة المصرى اليوم والتي انتهت بفوز الاهلى 2/1 ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، وقال سيد عبد الحفيظ عقب المباراة أن عمرو السولية تعرض لشد في العضلة الامامية وسيخضع لأشعة رنين مغناطيسى اليوم لتحديد فترة غيابه وحجم الإصابة والبرنامج اللازم لعلاجه.
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