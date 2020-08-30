شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عتاب طارق العشرى للحكم بعد طرد أحمد ياسر وكيف كان رد أمين عمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاتب طارق العشرى المدير الفني لفريق المصري البورسعيدى حكم مباراة فريقه أمام الأهلى بعد طرد لاعبه أمام الأهلى في المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب فى الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى وانتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين.

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ورفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة ويؤكد سيطرته على قمة الدوري بفارق كبير عن أقرب منافسيه حيث يحتل بيراميدز المركز الثاني 45 ، فيما توقف رصيد المصري عند 21 نقطة ويبقي في المركز الخامس عشر.

وشهدت المباراة تألق بادجي بشكل واضح إذ سجل هدفين في الشوط الأول لكن أمين عمر حكم المباراة ألغاهما قبل أن يعود المهاجم السنغالي ويُسجل هدفاً في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني ثم صنع هدفاً لحمدي فتحي في الدقيقة 55 وظهر بادجي بشكل جيد للغاية كما شهدت المباراة مشاركة صالح جمعة لأول مرة مع رينيه فايلر حيث شارك كبديل في الدقيقة 84 بدلاً من مروان محسن. Advertisements

ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم ومحمد هانى وعلى معلول وحمدى فتحى، عمرو السولية، أحمد الشيخ، أجاي ومروان محسن وآليو بادجى.

فيما جاء تشكيل المصري ، كلاً من : حسام عياد ، كريم العراقي ، إسلام أبوسليمة ، فريد شوقي ، عبدالرحمن زين ، عمر كمال ، عمرو موسى ، مفتاح طأطأ ، حسن علي ، أحمد ياسر وأموتو.