شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 29 / 8 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العديد من الأحداث الرياضية شهدها اليوم السبت 29 / 8 / 2020، أبرزها فوز النادى الأهلى على المصرى بنتيجة 2-0 فى الدورى، بجانب ارسال الزمالك خطابا لاتحاد الكرة للاعتراض على الغاء المسحات للاعبين قبل المباريات.

قال وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن البروتوكول الجديد للتعامل والكشف عن فيروس كورونا يشمل تحليل أجسام مضادة "رابيد تيست" وهي تحاليل تظهر نتيجتها بأسرع وقت ممكن وفي حالة ظهور أي نتائج إيجابية يتم إجراء مسحة إضافية للعينات الإيجابية للتأكد بشكل أكثر دقة من الحالات، مشددا على استمرار هذا النظام فى مباريات الدورى فى المرحلة المقبلة لحين وصول أى مخاطبات جديدة من وزارة الصحة.

في ليلة "توّهج" السنغالي آليو بادجي نجح فريق الأهلي تحقيق فوز ثمين على المصري بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز.

أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، إدارة مباراة الغد بين الزمالك وانبى فى الأسبوع الـ23 بالدورى إلى الحكم محمود عاشور.

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وجهت إدارة نادى الزمالك، خطابا إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم، للاعتراض على تغيير طريقة التحاليل الخاصة بفيروس كورونا، وذلك بتوقيع اللواء علاء مقلد بصفته مديرا تنفيذيا للنادى وتوقيع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق.

يفاضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك بين محمد عبد الغنى وأحمد عيد لاعبا الفريق للمشاركة في مباراة الغد أمام انبى ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، حيث يغيب حازم امام عن مباراة الغد بسبب معاناته من شد في العضلة الأمامية وهي الإصابة التي يعانى منها منذ فترة وتجددت في مباراة المقاولون العرب التي انتهت بفوز المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.

يغيب دودو الجباس مهاجم فريق بيراميدز عن مباراة الزمالك المقبلة في الدورى بسبب الإيقاف للحصول على البطاقة الصفراء الثالثة، وحصل الجباس على بطاقة صفراء فى مباراة أسوان التي فاز فيها بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ليتأكد غيابه عن لقاء الزمالك للإيقاف.

أكد الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى على سلبية المسحة الطبية التى خضع لها اللاعبين، وذلك ضمن برنامج الاعداد للقاء الاتحاد السكندرى ، وأجرى اللاعبون مسحة طبية اليوم للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.