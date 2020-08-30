شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ : الاهلى بدأ يستعيد مستواه ونسعى لحسم الدورى مبكرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد الشيخ لاعب الأهلى، أن الفريق يركز على مواصلة الانتصارات وجمع النقاط لحسم مسابقة الدورى في أقرب فترة، بعد الفوز اليوم على المصرى في المباراة التي أقيمت بينهما في برج العرب بثنائية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى.

وقال أحمد الشيخ في تصريحات لقناة الأهلى: "أن لاعبى الأهلى مركزون على حسم الدورى في أقرب فرصة وبناخد المباريات مباراة ومباراة والاقتراب خطوة كبير لإنهاء الدورى في أقرب مباراة".

وأضاف نجم الأهلى: "أن الأهلى بدأ يستعيد مستواه واحدة واحدة ومن المهم أن نحقق الفوز في كل المباريات في أي مستوى، والهدف الثلاث نقاط".

وأوضح أحمد الشيخ: "الظروف هي من منحت الزمالك الفوز علينا والتوفيق لم يحالفنا في القمة ولو الفرصة التي أتيحت لنا سجلناها كان الأمور اختلفت تماما والأهلى بيعرف يعود سريعا بعد كل إخفاق وحاليا مركزين في الدورى ثم سنفكر فيما بعد فى أفريقيا".

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ونجح فريق الأهلى تحقيق فوز ثمين على المصرى بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز.

وشهدت المباراة تألق بادجى بشكل واضح إذ سجل هدفين فى الشوط الأول لكن أمين عمر حكم المباراة ألغاهما قبل أن يعود المهاجم السنغالى ويُسجل هدفاً فى الدقيقة الأولى من الشوط الثانى ثم صنع هدفاً لحمدى فتحى فى الدقيقة 55 وظهر بادجى بشكل جيد للغاية كما شهدت المباراة مشاركة صالح جمعة لأول مرة مع رينيه فايلر حيث شارك كبديل فى الدقيقة 84 بدلاً من مروان محسن.

وبذلك رفع الأهلى رصيده إلى 62 نقطة ويؤكد سيطرته على قمة الدورى بفارق كبير عن أقرب منافسيه حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى 45، فيما توقف رصيد المصرى عند 21 نقطة ويبقى فى المركز الخامس عشر.

من ناحية أخرى كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي عن إصابة عمرو السولية لاعب وسط الفريق التي تعرض لها في مباراة المصرى اليوم والتي انتهت بفوز الاهلى 2/1 ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، وقال سيد عبد الحفيظ عقب المباراة أن عمرو السولية تعرض لشد في العضلة الامامية وسيخضع لأشعة رنين مغناطيسى اليوم لتحديد فترة غيابه وحجم الإصابة والبرنامج اللازم لعلاجه.