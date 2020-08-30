شكرا لقرائتكم خبر عن حلبية: اجتماع عاجل لمجلس إدارة المصري لاتخاذ قرارت مصيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري، عن عقد اجتماع عاجل لمجلس ادارة النادى البورسعيدي خلال الساعات المقبلة لاتخاذ قرارات مصيرية تخص الفريق الكروى بعد الهزيمة الأخيرة أمام الأهلى فى الجولة الـ23 للدورى بهدفين نظيفين .

وأكد حلبية أن أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة هم أسوء من قادوا الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، في ظل حالة التعنت ضد المصري في الفترة الاخيرة.

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وأكد حلبية عن رفضه لقرار الجبلاية بتحويل سمير حلبية للجنة الانضباط بسبب تصريحاته ضد اللجنة الخماسية.