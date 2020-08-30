شكرا لقرائتكم خبر عن حلبية: اجتماع عاجل لمجلس إدارة المصري لاتخاذ قرارت مصيرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشف عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري، عن عقد اجتماع عاجل لمجلس ادارة النادى البورسعيدي خلال الساعات المقبلة لاتخاذ قرارات مصيرية تخص الفريق الكروى بعد الهزيمة الأخيرة أمام الأهلى فى الجولة الـ23 للدورى بهدفين نظيفين .
وأكد حلبية أن أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة هم أسوء من قادوا الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، في ظل حالة التعنت ضد المصري في الفترة الاخيرة.
وأكد حلبية عن رفضه لقرار الجبلاية بتحويل سمير حلبية للجنة الانضباط بسبب تصريحاته ضد اللجنة الخماسية.
من ناحية اخرى نفي عدنان حلبية الأنباء التي ترددت عن إقالة طارق العشري المدير الفني لفريق الكرة ، قائلا "لم نقيل طارق العشري، وكذلك استقالة عبد الظاهر الساقا لم يتم قبولها حتي الآن".
وأكد حلبية أن اتحاد الكرة لم يتعاملوا بالعدل مع ناديه، وهو ما يمنعنا من اللعب بالطريقة التي اعتدنا عليها كاشفا أن مسئولي اتحاد الكرة بيتهربوا مننا ورفضوا مشاركة 5 لاعبين أمام الأهلي .
واكد عضو مجلس إدارة المصري، عن تهرب أعضاء اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني من الرد علي اتصالات أعضاء المجلس بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين مصابين بفيروس كورونا مشددا أن الجبلاية تتعنت بشكل واضح ضد مجلس المصري، والظروف الحالية لا تساعد أي فريق في العالم علي خوض مبارياته".
كانت هذه تفاصيل خبر حلبية: اجتماع عاجل لمجلس إدارة المصري لاتخاذ قرارت مصيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.