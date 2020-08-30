شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس المصري للجنة الخماسية : حسبي الله ‏ونعم الوكيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، ‏أن النادي يتعرض لمؤامرة من اللجنة الخماسية التي تدير الكرة في ‏مصر، وأضاف خلال مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك:" حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص يظلم النادي ‏المصري".‏

وواصل الخولى تصريحاته قائلا :"نتائج تحاليل لاعبي المصري قاموا بتحويلها من إيجابية إلى ‏سلبية كي نلعب مباراة الأهلي، وأكرر على مسئوليتي نتعرض لؤامرة ‏كبيرة من اللجنة الخماسية، ومحمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد يعلم ‏ذلك جيداً".‏

ونجح فريق الأهلى تحقيق فوز ثمين على المصرى بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز.

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وشهدت المباراة تألق بادجى بشكل واضح إذ سجل هدفين فى الشوط الأول لكن أمين عمر حكم المباراة ألغاهما قبل أن يعود المهاجم السنغالى ويُسجل هدفاً فى الدقيقة الأولى من الشوط الثانى ثم صنع هدفاً لحمدى فتحى فى الدقيقة 55 وظهر بادجى بشكل جيد للغاية كما شهدت المباراة مشاركة صالح جمعة لأول مرة مع رينيه فايلر حيث شارك كبديل فى الدقيقة 84 بدلاً من مروان محسن.

وبذلك رفع الأهلى رصيده إلى 62 نقطة ويؤكد سيطرته على قمة الدورى بفارق كبير عن أقرب منافسيه حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى 45، فيما توقف رصيد المصرى عند 21 نقطة ويبقى فى المركز الخامس عشر.

من ناحية أخرى كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي عن إصابة عمرو السولية لاعب وسط الفريق التي تعرض لها في مباراة المصرى اليوم والتي انتهت بفوز الاهلى 2/1 ضمن مباريات الجولة الـ 23 للدورى، وقال سيد عبد الحفيظ عقب المباراة أن عمرو السولية تعرض لشد في العضلة الامامية وسيخضع لأشعة رنين مغناطيسى اليوم لتحديد فترة غيابه وحجم الإصابة والبرنامج اللازم لعلاجه.