أهداف مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الأهلى تحقيق فوز ثمين على المصرى بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز، وشهدت المباراة تألق بادجي بشكل واضح إذ سجل هدفين في الشوط الأول لكن أمين عمر حكم المباراة ألغاهما قبل أن يعود المهاجم السنغالي ويُسجل هدفاً في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني ثم صنع هدفاً لحمدي فتحي في الدقيقة 55 وظهر بادجي بشكل جيد للغاية كما شهدت المباراة مشاركة صالح جمعة لأول مرة مع رينيه فايلر حيث شارك كبديل في الدقيقة 84 بدلاً من مروان محسن.

الهدف الأول

وبذلك رفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة ويؤكد سيطرته على قمة الدوري بفارق كبير عن أقرب منافسيه حيث يحتل بيراميدز المركز الثاني 45، فيما توقف رصيد المصري عند 21 نقطة ويبقي في المركز الخامس عشر.

الهدف الثانى

أحداث الشوط الأول

دخل الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من : ، محمد الشناوى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم ومحمد هانى وعلى معلول وحمدى فتحى، عمرو السولية، أحمد الشيخ، أجاي ومروان محسن وآليو بادجى ، ويجلس كلاً من ،علي لطفي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وصالح جمعة ومحمود وحيد وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر ، ويفتقد الأهلى فى مباراة الليلة الثنائى أليو ديانج وأحمد فتحى للحصول على الإنذار الثالث فى مباراة الجونة الأخيرة، كما يتواصل غياب محمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف، بجانب الغائبين للإصابة وهم محمود متولى ومحمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات.

فيما دخل المصري المباراة بتشكيل مكوّن من :حسام عياد ، كريم العراقي ، إسلام أبوسليمة ، فريد شوقي ، عبدالرحمن زين ، عمر كمال ، عمرو موسى ، مفتاح طأطأ ، حسن علي ، أحمد ياسر وأموتو.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذى ضغط منذ البداية مُستغلاً سرعات بادجي وأجاي وإنطلاقات على معلول وتسلّم مروان محسن كرة جيدة حاول إستغلالها وتسجيل هدف مشابه للهدف الذي سجله في مباراة الجونة لكنه لم ينجح ، وتعرض عمر كمال لاعب المصري للأصابة ونال أحمد ياسر بطاقة صفراء في الدقيقة التاسعة للخشونة.

واصل الأهلي الضغط على الفريق البورسعيدي محاولاً التسجيل وسدد أكثر من لاعب لكن دون جدوى فيما ظهر المصري في منطقة وسط الملعب بعد فترة من التراجع الدفاعي ، وسقط كريم العراقي للأصابة البسيطة لكنه إستكمل المباراة.

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كما دخل ياسر أبراهيم مدافع الأهلي في صدام قوي مع أوست أوموتو قبل أن يرفع معلول كرة من ناحية الشمال وأصطدم مروان محسن مع حارس المصري ليحصل الأخير على "فاول" نتيجة إصطدام مروان القوي معه ويلغي هدف سجله بادجي من تمريرة أحمد الشيخ ، قبل أن يلغي أمين عمر هدف ثاني سجله آليو بادجي في الدقيقة 25 بداعي التسلل بعدما لجأ الحكم لتقنية "الفار".

بمرور الوقت يزداد الأهلي هجوماً على مرمى حسام عياد وأن كانت المباراة شهدت سقوط أكثر ن لاعب للأصابة والتي غادر على اثرها عمرو السولية المباراة وشارك قفشة بدلاً منه.

في الدقائق الأخيرة حاول الأهلي تسجيل هدف كما قاد أحمد ياسر وأموتو أكثر من هجمة خطرة للمصري ،قبل أن ينال أحمد ياسر بطاقة صفراء ثانية ويتعرض للطرد في الدقيقة 45 نتيجة عرقلة محمد قفشة الذي تعرض لأصابة قوية قبل أن يستكمل المشاركة بعدها ينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي.

أحداث الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بنزول وليد سليمان بدلاً من أجاي كما شارك زياد فرج بدلاً من أوموتو في المصري ، ونجح السنغالي آليو بادجي مهاجم الأهلي في إحراز هدف التقدم لفريقه في مرمى المصري خلال الدقيقة 46 من عمر المباراة.

واصل الأهلي الضغط على الفريق البورسعيدي وسدد قفشة كرة قوية لكنها جاءت فوق العارضة ونجح حمدي فتحي في تسجيل هدف ثانً بالدقيقة 54 بصناعة بادجي نجم اللقاء.

من جديد عاد المصري للظهور في منطقة جزاء الأهلي لكن دفاع الأخير تعامل معها بشكل جيد ، وشارك محمود وجيد في الدقيقة 67 بدلاً من على معلول ، وهدأت المباراة وسط الملعب قليلاً وغابت الخطورة على مرمى الشناوي وعياد ،

الدقائق الأخيرة شهدت سيطرة تامة من الأهلي على مجريات المباراة وأنحصر اللعب تقريباً وسط ملعب المصري وأنقذ حسام عياد فريقه من عدة أهداف وتألق بشكل لافت للنظر ،وشارك عربي بدر في الدقيقة 84 بدلاً من أحمد الشيخ وصالح جمعة بدلاً من مروان محسن في نفس الدقيقة.

وواصل الاهلي الضغط وسدد صالح جمعة أكثر من كرة وأهدر بادجي فرصة تسجيل هدف ثالث ، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية مُعلناً نهاية المباراة بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.