شكرا لقرائتكم خبر عن المصري: لن نقيل طارق العشري واستقالة السقا مرفوضة والجبلاية تتهرب مننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفي عدنان حلبية عضو مجلس ادارة النادي المصري، الأنباء التي ترددت عن إقالة طارق العشري المدير الفني لفريق الكرة، عقب الهزيمة أمام النادي الأهلي بهدفين دون رد.

وقال حلبية خلال تصريحات تليفزيونية : "لم نقيل طارق العشري، وكذلك استقالة عبد الظاهر الساقا لم يتم قبولها حتي الآن".

وأكد حلبية أن اتحاد الكرة لم يتعاملوا بالعدل مع ناديه، وهو ما يمنعنا من اللعب بالطريقة التي اعتدنا عليها كاشفا أن مسئولي اتحاد الكرة بيتهربوا مننا ورفضوا مشاركة 5 لاعبين أمام الأهلي .

واكد عضو مجلس إدارة المصري، عن تهرب أعضاء اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني من الرد علي اتصالات أعضاء المجلس بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين مصابين بفيروس كورونا مشددا أن الجبلاية تتعنت بشكل واضح ضد مجلس المصري، والظروف الحالية لا تساعد أي فريق في العالم علي خوض مبارياته".

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من ناحية أخرى في ليلة "توّهج" السنغالي آليو بادجي نجح فريق الأهلي تحقيق فوز ثمين على المصري بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة تألق بادجي بشكل واضح إذ سجل هدفين في الشوط الأول لكن أمين عمر حكم المباراة ألغاهما قبل أن يعود المهاجم السنغالي ويُسجل هدفاً في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني ثم صنع هدفاً لحمدي فتحي في الدقيقة 55 وظهر بادجي بشكل جيد للغاية كما شهدت المباراة مشاركة صالح جمعة لأول مرة مع رينيه فايلر حيث شارك كبديل في الدقيقة 84 بدلاً من مروان محسن.

وبذلك رفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة ويؤكد سيطرته على قمة الدوري بفارق كبير عن أقرب منافسيه حيث يحتل بيراميدز المركز الثاني 45 ، فيما توقف رصيد المصري عند 21 نقطة ويبقي في المركز الخامس عشر.