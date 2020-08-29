شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الخولي: المصري يتعرض لمؤامرة من اللجنة الخماسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن النادي يتعرض لمؤامرة من اللجنة الخماسية التي تدير الكرة في مصر.

وأضاف «الخولي» خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة الزمالك: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص يظلم النادي المصري».

وواصل: «نتائج تحاليل لاعبي المصري لفيروس كورونا قاموا بتحويلها من إيجابية إلى سلبية كي نلعب مباراة الأهلي، وأكرر على مسؤوليتي نتعرض لمؤامرة كبيرة من اللجنة الخماسية، ومحمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد يعلم ذلك جيداً».

وخسر المصري أمام الأهلي الليلة بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة 23 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.