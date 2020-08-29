شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خيالي.. رمضان صبحي يقترب من الجزيرة الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في مفاجآة من العيار الثقيل، فتح مسئولو نادي الجزيرة الإماراتي خط المفاوضات مع رمضان صبحي لاعب فريق هيدرسفيلد الإنجليزي للحصول على خدماته خلال الموسم المقبل لتدعيم صفوفهم.

وجاءت مفاوضات الجزيرة الإماراتي مع هيدرسفيلد ورمضان صبحي للظفر بخدمات اللاعب حيث عرضوا مبلغ يقترب من 5 ملايين جنيه إسترليني لناديه الإنجليزي مقابل الظفر بخدماته.

في الوقت الذي سيحصل رمضان صبحي على ما يقترب من مليوني دولار في الموسم الواحد مع الجزيرة الإماراتي.

وأكد مصدر مقرب من رمضان أن اللاعب لم يحسم موقفه بشكل نهائي بعد ولازال يفاضل بين العروض المتاحة له قبل حسم قراره بشكل نهائي حيث تعتبر الأولوية لديه بالانضمام إلى بيراميدز.