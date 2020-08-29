شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعلق على الظهور الأول لصالح جمعة بعد غياب وتراجع مستوى أجايي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، استياءه من الانتقادات لأداء الفريق، على الرغم من تحقيق الفوز في المباريات.

وقال «فايلر» في المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي فاز بها الفريق على المصري بهدفين دون رد: «من ينتقد الأداء وينتظر أن يفوز الأهلي في كل المباريات بنتائج كبيرة، يلعب بلاي ستيشن».

وتحدث رينيه فايلر عن تراجع أداء جونيور أجايي قائلًا: «المهاجم النيجيري يعاني بالفعل من مشكلة واردة لأي لاعب، هو عنصر مهم، والحل أن يبذل مجهودا أكبر ليستعيد مستواه، فأداؤه تراجع كثيرًا عن بداية الموسم».

وأضاف: «هناك أسباب خاصة لتراجع مستوى جونيور، فهو يفتقد لأهله طوال فترة كورونا، مما أثر على حالته النفسية، ونحاول علاج الأمر داخل الفريق».

وتابع: «تراجع الأداء منطقي في كرة القدم، لا يوجد فريق يفوز بثلاثة أهداف في كل مباراة، وإلا لنجلس في بيوتنا ويفوز الأهلي، من الطبيعي أن نجد منافسة من الأندية الأخرى، ويجب أن نتقبل تراجع الأداء، هذا لا يقلل من قيمة فريقنا».

وتطرق فايلر للحديث عن الثنائي عربي بدر وصالح جمعة، قائلاً: «لا يمكن الحكم على أداء لاعب شارك في الدقيقة 84، لأن إجمالي مشاركته 10 دقائق فقط».

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وأتم تصريحاته: «صالح جمعة حالته البدنية ليست 100%، وعندما تكتمل لياقته سوف يستحق فرصة أكبر مثل باقي زملائه، لقد اجتهد في الفترة الأخيرة لذا شارك أمام المصري».