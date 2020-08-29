شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تحكيمي: أحد هدفي الأهلي الملغيين في المصري صحيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، أن الهدف الأول الملغي للأهلي، والذي سجله أليو بادجي في شباك المصري إثر تمريرة من أحمد الشيخ، سليماً 100%.

وأضاف «الشناوي» في تحليله التحكيمي للشوط الأول من المباراة: «الهدف لا توجد فيه أي شبهة للتسلل أو خطأ ضد مهاجمي الفريق الأحمر وكان على الحكم احتسابه».

وتابع «الشناوي» خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: «أما الهدف الملغي الثاني، هو الذي به شبهة تسلل ضد مروان محسن، حيث تسبق قدميه آخر مدافع للمصري، وقرار إلغائه صحيحاً».

وأنهى تصريحاته مؤكداً أن الطرد الذي تعرض له أحمد ياسر، جناح المصري صحيحاً، بل كان الخطأ الثاني إثر التدخل العنيف ضد أفشة يستحق بطاقة حمراء مباشرة وليس إنذار ثاني.