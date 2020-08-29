شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يوضح أسباب هزيمة ليفربول أمام أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قلل الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، من هزيمة فريقه أمام أرسنال، بركلات الجزاء، بنتيجة 5 – 4، بعد نهاية الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابي 1- 1، على لقب كأس الدرع الخيرية، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «ويمبلى».

وقال كلوب في المؤتمر الصحفى عقب نهاية المباراة:«جئنا من أجل تحقيق الفوز بالمباراة، ولكننا خسرنا بسبب ركلات الجزاء، لأننا لم نستغل الفرص العديد التي سنحت لنا، والتي كانت ستغير واقع المباراة، لو ترجمت إلى أهداف».

وأضاف مدرب الريدز:«لم نتعامل بطريقة صحيحة مع التكتل الدفاعي لفريق أرسنال، حيث كانت المباراة بدنية وتكتيكية، ولكن التحضير لمدة أسبوعين غير كافٍ، لخوض مباراة اليوم».

وتابع قائلاً:«افتقرنا إلى إنهاء الهجمات بطريقة صحيحة أمام مرمى أرسنال، ولكن سعيد بالأداء الذي قدمه الفريقين في مباراة اليوم».