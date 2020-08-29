شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد «الميني فوتبول» ينظم لقاء للحكام بمحافظات الصعيد في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظم الاتحاد المصري للميني فوتبول اللقاء الأول للحكام بمحافظات الصعيد وشملت، الوادي الجديد، أسيوط، بني سويف، الفيوم، والمنيا، وجري مناقشة نشر اللعبة في جميع محافظات مصر وتوسيع قاعدة انتشارها وممارستها لرعاية النشء واكتشاف المواهب والوصول لجميع فئات الشباب.

حضر اللقاء الكابتن أحمد الشناوي رئيس لجنة الحكام باتحاد الميني فوتبول، محمد الخضيري رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، أيمن عبدالرحمن الأفندي رئيس منطقة المنيا للميني فوتبول.

وقال «الشناوي»، إن هدف اللقاء الاجتماع بعدد من الحكام بعدة مناطق لشرح خطة العمل في الفترة المقبلة على مستوى الإدارة والتحكيم بشكل نظري وعملي، والتعريف بكيفية اختيار الحكام الجدد وطرق التعامل مع الحكام السابقين، ووضع ضوابط تبرز خصوصية لعبة الميني فوتبول في الوسط الرياضي والمسابقات.

وأضاف أنه تم شرح قانون اللعبه نظري وعملي، والتأكيد على أن الفترة الحاليه تحتاج لتكثيف العمل لأنها مرحلة بناء خاصة وأن اللعبه وليده في مصر، ونسعي لتشكيل كيانات لتحكيم الميني فوتبول، والمحاضرين، والمراقبين، بالتوازي مع عقد المسابقات والمنافسات.

وتعد «الميني فوتبول» أو كرة القدم المصغرة لعبة منفصلة ومختلفة تمامًا عن كرة القدم التقليدية، وكذلك عن كرة القدم داخل الصالات، في قواعدها وحجم الكرة التي تُلعب بها.

وانطلقت هذه الرياضة من كندا، وانتشرت في 1980 بأمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى، قبل أن تصبح ذات شعبية واسعة في أمريكا الجنوبية عام 2013، وتأسس اتحاد دولي للعبة هو «WMF» في مدينة برمنجهام الإنجليزية، وتم تنظيم 3 نسخ لكأس العالم للعبة في عام 2015 بالولايات المتحدة الأمريكية، و2017 بتونس، و2019 في أستراليا.

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