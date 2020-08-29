شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أرسنال بعد التتويج بـ«الدرع الخيرية»: بإمكاننا منافسة الكبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفنى لفريق أرسنال، سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب الدرع الخيرية، عقب الفوز على ليفربول بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب «ويمبلي».

وقال أرتيتا عقب اللقاء في تصريحات صحفية:«أنا سعيد للغاية، كنت على علم بالتحدي الذي سنواجهه اليوم، شكرًا للاعبين على مجهوداتهم وأدائهم اليوم، أظهرنا الشجاعة والشراسة وقمنا باختراق ضغط ليفربول، علمت أننا سنعاني في الشوط الثاني».

وتابع أرتيتا: «هذا الانتصار يولد الإيمان بأنه بإمكاننا منافسة الأندية الكبيرة كما أظهرنا اليوم في هذا النهائي الذي جعلني سعيدًا»، مشيدًا باللاعب أوباميانج قائلًا إنه لاعب كبير وقدم لقاء كبير.