شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال بطلًا للدوري السعودي للمرة الـ16 في تاريخه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
توج الهلال بلقب الدورى السعودى للمرة الـ16 في تاريخه، بعد الفوز على ضيفه الحزم بأربعة أهداف مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر المسابقة.
وحسم الهلال رسميًا اللقب قبل جولتين من نهاية المسابقة، على حساب منافسه النصر، بفارق أفضلية المواجهات المباشرة.
وبتلك النتيجة يغرد الهلال منفردا في صدارة جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 66 نقطة بفارق 6 نقاط عن منافسه النصر صاحب المركز الثانى الذي تغلب على الفيحاء، فيما يأتى الحزم في المركز الـ 15 وقبل الأخير برصيد 27 نقطة.
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