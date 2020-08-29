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الهلال بطلًا للدوري السعودي للمرة الـ16 في تاريخه

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

توج الهلال بلقب الدورى السعودى للمرة الـ16 في تاريخه، بعد الفوز على ضيفه الحزم بأربعة أهداف مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر المسابقة.

وحسم الهلال رسميًا اللقب قبل جولتين من نهاية المسابقة، على حساب منافسه النصر، بفارق أفضلية المواجهات المباشرة.

وبتلك النتيجة يغرد الهلال منفردا في صدارة جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 66 نقطة بفارق 6 نقاط عن منافسه النصر صاحب المركز الثانى الذي تغلب على الفيحاء، فيما يأتى الحزم في المركز الـ 15 وقبل الأخير برصيد 27 نقطة.

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