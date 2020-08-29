شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفقد جهود «الجباس» أمام الزمالك للإيقاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يغيب دودو الجباس، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، عن مباراة الزمالك المقبلة في الدوري، بسبب الإيقاف للحصول على البطاقة الصفراء الثالثة.

وحصل «الجباس» على بطاقة صفراء في مباراة أسوان التي فاز فيها بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ليتأكد غيابه عن لقاء الزمالك للإيقاف.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي الزمالك يوم ٣ سبتمبر المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الدوري الممتاز.