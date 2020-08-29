أحمد كشري بعد هزيمة أسوان أمام بيراميدز: نواجه سوء حظ غريب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أحمد كشري، المدير الفني لفريق أسوان، عن حزنه الشديد بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد.
وقال المدير الفني لأسوان إن سبب الهزيمة أمام بيراميدز الأخطاء الفردية لبعض اللاعبين، مشددا على أنه يشعر بالقلق الشديد بسبب أخطاء لاعبيه داخل الملعب.
وأوضح «كشري» أنه قدم مباراة جيدة للغاية أمام بيراميدز، وسنحت له أكثر من فرصة حقيقية لتسجيل الأهداف، لافتًا إلى حزنه الشديد بسبب الخسارة التي لم يستحقها على الإطلاق.
واختتم «كشري» أنه يواجه سوء حظ غريب في المباريات التي خاضها مؤخراً، مشيرا إلى أنه واجه أكثر من فريق في حالته الفنية الجيدة.
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