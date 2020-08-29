شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أرسنال ضد ليفربول بالدرع الخيرية: ركلات الترجيح تعطي ظهرها مجددًا للريدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج أرسنال بلقب درع الاتحاد الإنجليزي 2020 «الدرع الخيرية»، وذلك بعد أن تغلب على ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد التعادل في الوقت الأصلي من المباراة 1-1.
وحسمت ركلات الترجيح هوية الفائز بالمسابقة للموسم الثاني على التوالي، وعاندت ليفربول مجددًا بعد أن انحازت لصالح مانشستر سيتي في نهائي الموسم الماضي.
وحقق أرسنال لقبه الرابع من المسابقة خلال العقد الحالي، في سجل لم يحققه أي نادٍ آخر خلال نفس الفترة (مانشستر سيتي فاز 3 مرات ومانشستر يونايتد فاز 3 مرات).
وحصد أرسنال لقبه السادس عشر من المسابقة، لينفرد بالمركز الثاني في لائحة أكثر الفرق تتويجًا بالمسابقة، خلف مانشستر يونايتد (21)، تاركًا ليفربول خلفه برصيد 15 لقبا للمسابقة التي تجمع بين بطلي الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي في افتتاح كل موسم.
وافتتح أرسنال التسجيل بعد أقل من ربع ساعة على بداية المباراة، بواسطة الهداف الجابوني بيير إيمريك أوباميانج الذي سجل هدفه رقم 15 في مختلف البطولات خلال عام 2020، وهو سجل تهديفي لم يحققه أكثر منه أي لاعب آخر بين جميع لاعبي البريميرليج خلال العام الحالي.
وسجل أوباميانج خامس أهدافه في ملعب ويمبلي ليكون الهداف التاريخي لأرسنال في المباريات على هذا الملعب مناصفة مع أليكسيس سانشيز (5 لكل لاعب).
وفي الشوط الثاني تمكن ليفربول من تعديل النتيجة عن طريق الجناح الياباني تاكومي مينامينو الذي سجل أول أهدافه بقميص ليفربول، وأصبح أول لاعب يسجل هدفه الأول على الإطلاق مع ليفربول على ملعب ويمبلي، بعد ظهوره الخامس عشر مع الريدز في جميع المسابقات.
وسجل لاعبو الفريقين جميع ركلات الترجيح التي سددوها باستثناء ركلة واحدة أهدرها البديل الشاب ريان برويستر من جانب ليفربول، والذي سدد في العارضة، ليتكبد ليفربول الخسارة في مباراة درع الاتحاد الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي بسبب ركلات الترجيح، ويتوج أرسنال بلقبه الثاني خلال شهر أغسطس (بعد كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2019/2020).
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