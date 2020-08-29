شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يبرز تتويج محمد النني بالدرع الخيرية مع أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب حرص الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على موقع «تويتر» على الاحتفاء بفوز الدولي المصري محمد النني مع فريقه ارسنال ببطولة الدرع الخيرية على حساب ليفربول بفضل ركلات الجزاء الترجيحية. واستعرض فيفا إنجازات اللاعب مع الفريق منذ انضمامه إليه، حيث نشروا صورته وعلقوا عليها بكتابة: «فرحة التتويج كلاكيت ثالث مرة النجم المصري محمد النني ينال اللقب الثالث رفقة آرسنال الدرع الخيرية 2017 و2020 كأس الإتحاد 2017.. تهانينا». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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