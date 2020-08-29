شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: خلاف حاد مع طارق العشري وراء استقالة عبدالظاهر السقا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي أحمد شوبير، إن السبب في استقالة عبدالظاهر السقا من منصبه كمدير رياضي لفريق المصري البورسعيدي وهو خلاف نشب بينه وبين طارق العشري، المدير الفني للفريق.
وأضاف «شوبير» في تصريحات تلفزيونية: «أنه مستعد لنفي الخبر، لكن أؤكد أن سبب استقالة عبدالظاهر السقا هو خلاف حاد مع طارق العشري».
وتابع: «هناك محاولات من جانب الثنائي سمير وعدنان حلبية لإثناء السقا عن قرار الاستقالة التي تقدم بها».
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