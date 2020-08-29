شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة اليد يختتم معسكره التدريبي بالغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم المنتخب الوطني لكرة اليد معسكره الأول بمدينة الغردقة اليوم السبت، تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الإسباني روبيرتو جارسيا المدير الفني، والذي استمر 14 يوما استعدادا لمنافسات بطولة العالم للرجال التي تنظمها مصر خلال الفترة من 14 حتى 31 يناير المقبل.

وشارك لاعبو المنتخب في زيارة ترفيهية بحرية لأحد المنتجعات السياحية الشهيرة بسهل حشيش بالغردقة ضمن معسكره التدريبى الشاق بالغردقة استعدادا لبطولة العالم لكرة اليد التي ستقام في مصر يناير المقبل.

وأبدى اللاعبون والمدير الفنى الإسبانى إعجابهم الشديد بالمنتجع وتصميمه المعمارى الفريد وإطلالة كل غرف وأجنحة المنتجع على المارينا والبحر مباشرة وكذا على طول الشاطئ المذهل والأنشطة البحرية المميزة كالغطس والسنوركلينج.

وأشاد المدرب الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو، مدرب منتخب مصر لكرة اليد والحاصل على جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019، بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل معسكر المنتخب بأحد المنتجعات السياحية الشهيرة بالغردقة، ودعا جارسيا عائلته وكل السياح الإسبان لزيارة مصر والبحر الأحمر بكل اطمئنان وثقة في الإجراءات الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

وبجانب البرنامج الترفيهي واصل المنتخب تدريباته داخل الصالة المغطاة بمدينة الغردقة، وداخل صالة الألعاب بالقرية السياحية التي يقيم بها وقام اللاعبون بقضاء يوم كامل داخل القرية والتقطوا الصور التذكارية داخل حمامات السباحة وعلى الشاطئ.

كانت بعثة المنتخب وصلت الغردقة وسط إجراءات احترازية مشددة من إدارة المنتجع، حيث تم قياس درجة الحرارة وتعقيم البعثة بالكامل قبل دخول فندق الإقامة، فضلًا عن تعقيم الغرف وملاعب التدريب يوميًا.

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منتخب مصر لكرة اليد يختتم معسكره التدريبي بالغردقة

منتخب مصر لكرة اليد يختتم معسكره التدريبي بالغردقة

منتخب مصر لكرة اليد يختتم معسكره التدريبي بالغردقة

منتخب مصر لكرة اليد يختتم معسكره التدريبي بالغردقة