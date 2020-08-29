شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: حققنا فوزًا مستحقًا على أسوان رغم صعوبة اللقاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني للفريق الأول بنادي بيراميدز، أن مواجهة أسوان كانت صعبة، وكل المباريات صعبة للغاية، في الدوري الممتاز، وكل الفرق تلعب من أجل الفوز، وهو ما بجعل جميع اللقاءات قوية.

وقال تشاتشيتش: «حضرت لاستاد الشرطة للعب كرة القدم، بذلنا كل ما في وسعنا لتحقيق الفوز وهو ما تحقق في النهاية وبمجهود كبير للاعبين ويجب شكرهم على هذا الجهد الكبير والإصرار على الفوز رغم التأخر في النتيجة والعودة من بعيد لتحقيق فوز هام».

وأضاف المدير الفني: «استحوذنا على معظم فترات والمباراة، وفريق أسوان لم يصل لمنطقة الجزاء ومرمى أحمد الشناوي كثيراً، واستحقينا والفوز عن جدارة، وكان بمقدور الفريق تحقيق فوز أكبر لولا سوء الحظ في تسجيل الفرص».

وتابع: «أحيي فريق أسوان على هذا الأداء الذي ظهر به، واللعب النظيف طوال المباراة، والمستوي الجيد الذي ظهر به، وسأبدأ التفكير في مباراة الزمالك بداية من غدا، ونحاول أن نستخدم كل اللاعبين الجاهزين»، مشيرًا إلى أنه ما زال لدينا أربعة تدريبات قبل مواجهة الزمالك، وسنختار اأفضل العناصر التي تستطيع الفوز على الزمالك واستمرار الانتصارات.