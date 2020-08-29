شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التتويج بالدرع الخيرية.. تعرف على عدد بطولات محمد النني مع أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح محمد النني، لاعب المنتخب الوطني وفريق أرسنال الإنجليزي، في التتويج مع فريقه بلقب الدرع الخيرية، عقب الفوز على ليفربول 5/4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بنتيجة 1-1 على ملعب «ويمبلي».

ورفع محمد النني رصيده من البطولات مع أرسنال الإنجليزي إلى اللقب الثالث، حيث توج بكأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2017، وكأس الدرع الخيرية موسمي 2017 ونسخة هذا العام 2020.

وكان محمد النني قد أنهى إعارته مع بشكتاش التركي، وانضم إلى تدريبات أرسنال ولعب مباراة ودية تحت قيادة ميكيل أرتيتا أمام ميلتون كينز دونز، ثم شارك في مباراة اليوم ضد ليفربول بالدرع الخيرية.