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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهلال بطلا للدوري السعودي قبل جولتين على النهاية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020
حسم فريق الهلال بطولة الدوري السعودي الممتاز بفوز على ضيفه الحزم بنتيجة 4 -1 وذلك قبل انتهاء المسابقة بجولتين ليتوج بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وعلى ملعب إستاد جامعة الملك سعود ولحساب الجولة 28 نجح الهلال في اقتناص انتصار برباعية مقابل هدف حصد به درع البطولة.
تقدم الضيوف بالهدف الأول عن طريق عبد الرحمن هاشم في الدقيقة 3 قبل أن يرد الهلال برباعية عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 8 وبافيتيمبي غوميس في الدقائق 40، و53، و56.
وتوج الهلال باللقب السادس عشر في تاريخه فيما فاز بـ8 كؤوس ولقبي سوبر و3 ألقاب دوري أبطال آسيا ولقبين للكأس القاري، ومثلهما للسوبر القاري.
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