شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فينالدوم: سنرد على هذه الخسارة في الدوري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020 اكد لاعب فريق ​ليفربول​ جورجينيو ​فينالدوم​ ان الريدز سيردون على هزيمتهم في مباراة كأس ​الدرع الخيرية​ أمام آرسنال في الدوري الممتاز.

وكتب فينالدوم عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "كنا قريبين لكن للأسف لم يكن ذلك كافيًا اليوم". Advertisements واضاف: "سنتعلم بكل ما في وسعنا وسنظهر بقوة في بداية الدوري الإنكليزي". وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنكليزي في 12 ايلول القادم. ويلتقي ليفربول مع ليدز يونايتد الصاعد الحديث الى البريمرليغ في الأنفيلد في بداية مشواره حيث سيحاول ابناء المدرب كلوب الحفاظ على لقبهم.

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